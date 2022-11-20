كوناتي: لم نر بنزيمة قبل رحيله.. لقد كنا نائمين

كشف إبراهيما كوناتي لاعب منتخب فرنسا عن كواليس مغادرة زميله كريم بنزيمة لمعسكر الديوك.

وظهر كوناتي في مؤتمر صحفي قبل يومين من مواجهة أستراليا في بداية حملة الدفاع عن لقب كأس العالم.

وقال كوناتي عن دايوت أوباميكانو لاعب بايرن ميونيخ ومنافسه في مركز عمق الدفاع: "ألعب مع أوباميكانو منذ فترة طويلة للغاية، بيننا كيمياء وتفاهم. إنه بمثابة شقيقي، نتواصل دائمًا بعيدًا عن كرة القدم. لكن في الملعب أقاتل لأجل نفسي أولًا. أنا متفاهم معه ولكن هذا لا يعاني أنني سأقتل لأجله أكثر من أي شخص آخر".

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وعن انضمامه للمنتخب: "لقد ابتعدت لعدة أشهر بسبب الإصابة، لكني أخبرت نفسي أن هناك بعض الرصاصات المتبقية في سلاحي لوجود مباريات كبيرة قبل إعلان القائمة. انتظرت القائمة مثل الجميع، وكنت سعيدًا بالتواجد".

وشدد مدافع ليفربول: "سننتظر لنرى التشكيل أمام أستراليا. يجب أن يكون الجميع مستعدًا للمشاركة. لا يهم من سيلعب، هناك 26 لاعبًا، أنا جاهز. أنا معتاد على اللعب كقلب دفاع أيمن مع ليفربول، لكني أديت جيدًا كقلب دفاع أيسر كذلك. ليس لدي تفضيل في هذا الصدد".

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وأوضح بشأن إصابة كريم بنزيمة: "لم أر بنزيمة عند مغادرته المعسكر، كان الوقت متأخرًا وكنا نائمين. سمعنا الأنباء في الصباح التالي. إنها ضربة لـ فرنسا، لكنها أمور تحدث في كرة القدم، ولو ركنا إلى هذه الأمور فسيكون الأمر صعبًا علينا".

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وتابع: "أنا حزين لأجل اللاعبين المصابين، لكن هناك الكثير من الشباب عوضوهم، وهذه فرصة جيدة لنظهر إمكانياتنا. يجب أن نستغل الفرصة ونقدّم 1000% من قدراتنا".

وشدد: "فرنسا ستكون تحت ضغط كبير، فالجميع ينتظر أن نكون منتخبًا مرشحًا. سنلعب بقلوبنا لأن بلدنا تدفعنا، وهذا سيعقّد مهمة المنافس".

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وعن رافاييل فاران الذي أصيب في الفترة الماضية: "نشعر بالاطمئنان بشأن حالة فاران، إنه لاعب صاحب خبرة كبيرة مع فرنسا وعلى مستوى الأندية كذلك. سنتأكد أنه جاهز للمباريات المقبلة".

وأشار: "هناك منافسة كبيرة بشأن المراكز، هذا جيد، الكل سيعطي 1000%. لكن بمجرد اختيار التشكيل الأساسي، سنتمنى الأفضل للموجودين في الملعب".

وتحدث عن زميله إدواردو كامافينجا: "لإكمال الأحجية، تحتاج إلى قطع مختلفة. خارج الملعب كامافينجا شخص جيد للغاية، يحب المزاح كثيرًا، يجب أن يهدأ بعض الشيء (يضحك). سيضيف لنا الكثير في هذا المونديال".

وعن ارتفاع درجات الحرارة في قطر: "يجب أن نأخذ الحرارة في عين الاعتبار، لكن اللعب في العاشرة مساءً سيجعل الأمور أسهل. الحرارة ليست عذرًا لأن الحرارة ستؤثر على الفريقين".

وأتم بشأن قائده: "أنا مقرّب من لوريس. في الملعب يعطيني النصيحة بشأن التمركز. ما يعجبني في هذا الفريق أن الجميع على وفاق، الكل يتواصل".

ويمتلك كوناتي مباراتين دوليتين فقط مع المنتخب الفرنسي الأول، وقد انضم إلى ليفربول مطلع الموسم الماضي قادمًا من لايبزج.