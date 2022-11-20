ليكيب: كامافينجا يغيب عن مران فرنسا.. وشكوك حول لحاقه بمباراة أستراليا

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 21:47

كتب : FilGoal

إدواردو كامافينجا - فرنسا

غاب إدواردو كامافينجا عن مران منتخب فرنسا اليوم الأحد قبل يومين على المباراة الأولى للديوك في كأس العالم 2022.

وتفتتح فرنسا حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة أستراليا يوم الثلاثاء المقبل في استاد الجنوب.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن لاعب وسط ريال مدريد شعار بانزعاجات بسيطة في العضلة الضامة، ليغيب عن المران.

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ولا يرغب الجهاز الطبي لفرنسا في المخاطرة، وليس واضحًا حتى اللحظة ما إذا كان كامافينجا سيكون متاحًا للمدرب ديديه ديشامب في مباراة أستراليا.

يأتي ذلك بعد يومين من انسحاب زميله كريم بنزيمة من معسكر فرنسا لتعرضه لإصابة عضلية.

ولا يُتوقَع أن يكون كامافينجا أساسيًا في حسابات ديشامب بالمباراة الأولى في كل الأحوال، إذ يتقدّم عليه الثلاثي أوريليان تشواميني وأدريان رابيو ويوسف فوفانا في الترتيب.

اللاعب صاحب الـ 20 عامًا مولود في معسكر لاجئين بدولة أنجولا لوالدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تعرّف أكثر على قصة 831 لاعبًا في كأس العالم 2018 من كرنفال كأس العالم.

ويمتلك كامافينجا 4 مباريات دولية مع فرنسا، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

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