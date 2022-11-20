خبر في الجول - نهاية أزمة سامسون.. اللاعب يعود إلى الزمالك خلال ساعات

علم FilGoal.com أن سامسون أكينيولا مهاجم الزمالك سيصل إلى القاهرة خلال ساعات بعد حل المشكلة التي تسببت بتأخيره.

وكان من المفترض أن يصل المهاجم البنيني اليوم -الإثنين- بعد نهاية عطلته التي قضاها مع أسرته، استغلالا للراحة السلبية البالغة مدتها 4 أيام في تدريبات الزمالك.

ولكن تأخر أكينيولا بسبب انتهاء جواز سفره، وهذا ما علمه مسؤولو الزمالك من خلال التواصل معه.

وتم حل الأزمة باستخراج جواز سفر جديد، وسيصل خلال ساعات للانتظام في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما فاز على سموحة وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع إنبي.