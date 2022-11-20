الزمالك يعلن غياب فيريرا عن مواجهة المصري لوفاة نجل زوجته

توفي نجل زوجة جيسوالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك في حادث سير في تركيا.

وأعلن الزمالك سفر المدرب البرتغالي إلى بلاده في إجازة قصيرة لحضور مراسم الجنازة.

وسيغيب فيريرا عن مباراة المصري يوم 26 نوفمبر المقبل في ربع نهائي كأس مصر 2021/2022.

وأعلن الزمالك توفير مرافق للسفر مع فيريرا للحرص على تغلبه على أي عقبات من الممكن أن تواجهه.

وسيقود روي أجواش مساعد فيريرا المباراة في غيابه برفقة أسامة نبيه المدرب العام.

وتقام المباراة على ملعب الجيش الثالث ببرج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات بتحقيقه فوزين وتعادل.