كأس العالم – مدرب قطر: الإكوادور تفوقت علينا في كل شيء.. لم نُخرج 4 تمريرات متتالية

اعترف فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر بالتفوق الكامل للإكوادور خلال افتتاح كأس العالم 2022.

وخسرت قطر بهدفين دون رد أمام الإكوادور في استاد البيت ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وقال سانشيز بعد المباراة: "بدأنا بشكل لم يكن الأفضل، أعتقد أن الضغط كان كبيرا في البداية، وهذا عاقبنا طوال المباراة".

وتابع: "عانينا من نقص الثقة، استقبلنا أهدافا مبكرة، عانينا كثيرا في الدخول للمباراة أمام منتخب قدّم مباراة كبيرة وتفوق علينا في كل أشكال المباراة اليوم".

وأضاف: "يجب أن نتعلم من هذه التجربة ونستعد جيدا للمباراة المقبلة".

وتأسف: "لم نُخرج 4 تمريرات متتالية بشكل صحيح، كان هناك الكثير من التوتر، لا أريد اختلاق الأعذار".

وأشار: "لم تكن المباراة التي نحلم بها، يجب أن ننسى مباراة اليوم وأن نخرج باستنتاجات عن سبب حدوث ما مررنا به اليوم. المباريات المقبلة ستكون أكثر تطلبًا لأن المنافسين سيكونون في حاجة أكثر للنقاط".

وأتم: "منتخب الإكوادور فاز عن جدارة، نحن نحتاج إلى التحسن، لم نُظهر أعلى مستوى لنا".









































































