كأس العالم - مدرب الإكوادور: الفيديو ألغى الهدف ولكننا عرفنا كيف نفوز على قطر

أبدى جوستافو ألفارو مدرب الإكوادور سعادته بالفوز على قطر في افتتاح كأس العالم 2022 بهدفين دون رد على استاد البيت.

وقال ألفارو في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "كانت مباراة في غاية الأهمية، فمنتخب قطر بطل آسيا".

وأضاف "لدينا مجموعة شابة من الأكثر شبابا في كأس العالم. قدمنا مباراة قوية والفيديو ألغى الهدف الأول، ولكننا عرفنا كيف نتعامل مع هذه المباراة وفزنا بها".

وتابع ألفارو "استمتعنا كثيرا بحفل الافتتاح والتعريف بثقافة البلد واستمتعنا بالأجواء في الملعب".

واختتم "كان علينا أن نلعب مباراة كرة قدم والمباراة كانت في نفس مستوى الحدث".

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ويملك منتخب الإكوادور ثالث أصغر متوسط أعمار بـ 25.6 بعد الولايات المتحدة (25.2) وغانا (24.7).

وفاز الفريق الإكوادوري على القطري بهدفين دون رد سجلهما إينير فالنسيا.

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وقبلهما سجل فالنسيا هدفا مبكرا تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وبات منتخب قطر أول بلد مضيف يخسر افتتاح كأس العالم على أرضه في التاريخ.