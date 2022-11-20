كأس العالم – مؤتمر حاج صافي: نتعاطف مع عائلات إيران المفجوعة ونريد إسعادهم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

إحسان حاج صافي - إيران

أبدى إحسان حاج صافي قائد منتخب إيران، تأثره بالأوضاع الداخلية الصعبة التي تمر بها بلاده.

وتحدّث حاج صافي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة إيران أمام إنجلترا غدًا الإثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2022.

وصرّح حاج صافي: "نتعاطف مع كل العائلات المفجوعة في إيران، نريد أن يعرففوا أننا معهم".

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وأضاف: "ليس هناك شك أن الأوضاع غير جيدة في بلادنا والشعب يشعر بالحزن، نحن هنا لإسعادهم".

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وتابع حاج صافي: "يجب أن نتقبل أن الوضع في بلادنا غير صحيح وأن شعبنا غير سعيد. نحن هنا، ولكن هذا لا يعني أننا لن نكون صوتهم أو لا نحترمهم".

وشدد: "يجب أن نقاتل لأجلهم، يجب أن نظهر بشكل جيد ونسجل الأهداف وأن نهدي النتيجة للشعب الإيراني الشجاع. آمل أن يتغيّر الوضع في إيران".

وعن المباراة المرتقبة أمام إنجلترا: "تدربنا بشكل جيد وعملنا على التخلص من نقاط ضعفنا قبل مواجهة إنجلترا".

وأتم: "إنجلترا منتخب مميز للغاية، لكننا حللنا نقاط قوتهم وضعفهم، وآمل أن نخرج بنقاط من مباراة الغد".

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وانطلقت احتجاجات شعبية كبيرة في إيران في سبتمبر الماضي كرد فعل على مقتل مهسا أميني بعد تعرضها لضرب مبرح عقب اعتقالها من شرطة الأخلاق.

وأسفرت الاشتباكات مع العناصر الأمنية عن مقتل 342 مواطنًا إيرانيًا على الأقل.

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حاج صافي (32 عامًا) لاعب أيك أثينا اليوناني، يمتلك 114 مباراة دولية سجل خلالها 6 أهداف، وقد سبق له المشاركة في كأس العالم مرتين سابقتين.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات إيران وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

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