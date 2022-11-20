كأس العالم – الهيدوس: قطر تمتلك مستوى أفضل.. وهذه النتيجة لا يتمناها أحد

وجه حسن الهيدوس قائد منتخب قطر الاعتذار لجمهور العنابي بعد الخسارة في افتتاح كأس العالم أمام الإكوادور.

وخسر منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت. (طالع التفاصيل)

وقال الهيدوس عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "النتيجة والمستوى الذي ظهر به منتخب قطر لا يمتناهما أحد في المنتخب أو الجمهور".

وأضاف "من الممكن أن تخسر ولكن لا تلعب بهذا الشكل".

وأكمل "نعتذر للجمهور ولكل من شاهد اليوم منتخب قطر، لدينا مباراتين سنحاول أن نظهر فيهما بشكل أفضل".

وواصل "هذه المباراة بداية كأس العالم ولها طابعها الخاص، وفي البداية كانت خطوط المنتخب غير متقاربة".

وأشار "في الشوط الثاني تحسنت الأمور بعض الشيء واستطعنا مجاراة منتخب الإكوادور".

وشدد "لدينا مستوى أفضل سنحاول أن نظهر به في المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "نحن من وضعنا أنفسنا تحت الضغط، الجميع لم يقصر معنا سواء الجمهور أو المسؤولين أو الإعلام، والكل كان يدعمنا ويساندنا وكان هدفنا أن نظهر بصورة طيبة".