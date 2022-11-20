كأس العالم – الهيدوس: قطر تمتلك مستوى أفضل.. وهذه النتيجة لا يتمناها أحد

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

حسن الهيدوس قائد قطر

وجه حسن الهيدوس قائد منتخب قطر الاعتذار لجمهور العنابي بعد الخسارة في افتتاح كأس العالم أمام الإكوادور.

وخسر منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت. (طالع التفاصيل)

وقال الهيدوس عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "النتيجة والمستوى الذي ظهر به منتخب قطر لا يمتناهما أحد في المنتخب أو الجمهور".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مؤتمر بيل: زميلي يريد ركلي وأحاول تفاديه.. وسنلهم الجيل القادم كأس العالم - سعد الشيب: بداية قطر لم تكن جيدة أمام الإكوادور.. وظهرنا أفضل في الشوط الثاني كأس العالم - مؤتمر مدرب ويلز: الكل يتحدث عن إنجلترا وأمريكا.. وسنظهر جودتنا للعالم

وأضاف "من الممكن أن تخسر ولكن لا تلعب بهذا الشكل".

وأكمل "نعتذر للجمهور ولكل من شاهد اليوم منتخب قطر، لدينا مباراتين سنحاول أن نظهر فيهما بشكل أفضل".

وواصل "هذه المباراة بداية كأس العالم ولها طابعها الخاص، وفي البداية كانت خطوط المنتخب غير متقاربة".

وأشار "في الشوط الثاني تحسنت الأمور بعض الشيء واستطعنا مجاراة منتخب الإكوادور".

وشدد "لدينا مستوى أفضل سنحاول أن نظهر به في المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "نحن من وضعنا أنفسنا تحت الضغط، الجميع لم يقصر معنا سواء الجمهور أو المسؤولين أو الإعلام، والكل كان يدعمنا ويساندنا وكان هدفنا أن نظهر بصورة طيبة".

حسن الهيدوس كأس العالم قطر الإكوادور
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر كيروش: مواجهة إنجلترا فرصة عمر.. وهذا أفضل فريق لهم منذ 1966 كأس العالم – مدرب قطر: الإكوادور تفوقت علينا في كل شيء.. لم نُخرج 4 تمريرات متتالية كرنفال كأس العالم - هرب في سيارة إسعاف.. تعرف أكثر على فالنسيا رجل مباراة الافتتاح كأس العالم - مدرب الإكوادور: الفيديو ألغى الهدف ولكننا عرفنا كيف نفوز على قطر كأس العالم – مؤتمر حاج صافي: نتعاطف مع عائلات إيران المفجوعة ونريد إسعادهم كأس العالم - مؤتمر بيل: زميلي يريد ركلي وأحاول تفاديه.. وسنلهم الجيل القادم كأس العالم - سعد الشيب: بداية قطر لم تكن جيدة أمام الإكوادور.. وظهرنا أفضل في الشوط الثاني كأس العالم - مؤتمر مدرب ويلز: الكل يتحدث عن إنجلترا وأمريكا.. وسنظهر جودتنا للعالم
أخر الأخبار
كأس العالم - مؤتمر كيروش: مواجهة إنجلترا فرصة عمر.. وهذا أفضل فريق لهم منذ 1966 12 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم – مدرب قطر: الإكوادور تفوقت علينا في كل شيء.. لم نُخرج 4 تمريرات متتالية 15 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - هرب في سيارة إسعاف.. تعرف أكثر على فالنسيا رجل مباراة الافتتاح 26 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - مدرب الإكوادور: الفيديو ألغى الهدف ولكننا عرفنا كيف نفوز على قطر 33 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم – مؤتمر حاج صافي: نتعاطف مع عائلات إيران المفجوعة ونريد إسعادهم ساعة | قطر 2022
كأس العالم – الهيدوس: قطر تمتلك مستوى أفضل.. وهذه النتيجة لا يتمناها أحد ساعة | قطر 2022
كأس العالم - مؤتمر بيل: زميلي يريد ركلي وأحاول تفاديه.. وسنلهم الجيل القادم ساعة | قطر 2022
كأس العالم - سعد الشيب: بداية قطر لم تكن جيدة أمام الإكوادور.. وظهرنا أفضل في الشوط الثاني ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي