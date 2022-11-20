كأس العالم - سعد الشيب: بداية قطر لم تكن جيدة أمام الإكوادور.. وظهرنا أفضل في الشوط الثاني

يرى سعد الشيب حارس مرمى منتخب قطر أن فريقه لم يبدأ مباراة الإكوادور بشكل جيد في افتتاح كأس العالم.

وخسر منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.

وقال الشيب عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "الشوط الأول لم يكن جيدا بالنسبة لنا، ولكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل".

وأضاف "أعتقد أن منتخب قطر في الشوط الثاني كان أقوى بعض الشيء".

وواصل "كان لدينا أخطاء في الدفاع وسنحاول تداركها في المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "لا يزال لدينا مباراتين في كأس العالم وسنسعى للظهور بشكل أفضل من اليوم".

ويلعب منتخب قطر في المباراة المقبلة ضد السنغال يوم 25 نوفمبر الجاري.