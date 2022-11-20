كأس العالم - سعد الشيب: بداية قطر لم تكن جيدة أمام الإكوادور.. وظهرنا أفضل في الشوط الثاني

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

سعد الشيب حارس مرمى قطر

يرى سعد الشيب حارس مرمى منتخب قطر أن فريقه لم يبدأ مباراة الإكوادور بشكل جيد في افتتاح كأس العالم.

وخسر منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.

وقال الشيب عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "الشوط الأول لم يكن جيدا بالنسبة لنا، ولكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل".

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وأضاف "أعتقد أن منتخب قطر في الشوط الثاني كان أقوى بعض الشيء".

وواصل "كان لدينا أخطاء في الدفاع وسنحاول تداركها في المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "لا يزال لدينا مباراتين في كأس العالم وسنسعى للظهور بشكل أفضل من اليوم".

ويلعب منتخب قطر في المباراة المقبلة ضد السنغال يوم 25 نوفمبر الجاري.

سعد الشيب كأس العالم قطر
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