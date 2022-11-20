فالنسيا رجل مباراة كأس العالم الافتتاحية

انطلق كأس العالم 2022 في قطر بمواجهة أصحاب الأرض ضد الإكوادور في المباراة الافتتاحية.

وحقق منتخب الإكوادور الفوز على قطر بهدفين.

وحصل إنير فالنسيا لاعب إكوادور على جائزة رجل المباراة.

وسجل فالنسيا هدفي فريقه خلال المباراة.

وجاءت أرقام فالنسيا كالآتي:

سجل هدفين.

تمريرات صحيحة 13/21 بنسبة 62%.

حصل على ركلة جزاء.

سدد تسديدتين على المرمى بدقة 100%.

المراوغات: 2/3 بنسبة 67%.

وقع في التسلل مرة واحدة.

وبات فالنسيا ثاني لاعب إكوادوري يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم بعد أوجستين ديلجادو.

ورفع فالنسيا رصيده من الأهداف في كأس العالم للرقم خمسة لينفرد بصدارة هدافي الإكوادور في المسابقة العالمية بعد فك الشراكة مع أوجستين ديلجادو.

كما سجل فالنسيا أيضا ثنائية للمرة الثانية في كأس العالم وهو ما لم يفعله أي لاعب إكوادوري آخر طوال تاريخ كأس العالم.

فالنسيا هو أكبر لاعب يسجل هدف في مباراة افتتاحية بعمر 33 عاما و16 يوما، متفوقا على أليساندرو ألتوبيلي بـ 30 عاما و184 يوما.

وسجل ابن الـ33 عاما هدفه الـ37 مع الإكوادور في 75 مباراة.

فالنسيا سجل آخر 5 أهداف للإكوادور في كأس العالم، فقط أوزيبيو وباولو روسي وأوليج سالينكو هم من سجلوا أهدافا أكثر على التوالي بست مرات متتالية لكل منهم.

وأصبح أول لاعب يسجل هدفين في الشوط الأول من افتتاح كأس العالم منذ الإيطالي آنجلو سكيافيو أمام الولايات المتحدة في افتتاح 1934.