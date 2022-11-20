تليجراف: فيفا يمنع ارتداء شارة دعم المثليين.. وإحباط إنجليزي

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 19:41

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس العالم 2022

كشفت صحيفة تليجراف الإنجليزية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطر المنتخبات أن قواعده لا تسمح بارتداء شارة دعم المثليين خلال كأس العالم.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام إيران غدا الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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وبحسب تليجراف، فإن المحادثة الأخيرة والتي كانت ضمن الاجتماع بين مسؤولي الفريق ومفوض مباراة الفيفا يوم الأحد أصاب اتحاد الكرة بإحباط شديد من فيفا قبل المباراة الأولى ضد إيران.

هناك قلق بين بعض الدول الأوروبية التي تعهدت بارتداء تلك الشارة في قطر من أن يحصل قائد الفريق على بطاقة صفراء بمجرد بداية المباراة.

ولم يوضح الاتحاد الدولي أي شيء فيما يخص الأمرر ولم يعلق للإعلام.

وألمح قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان ديك في وقت سابق إلى مخاطر الحجز لارتدائه شارة القيادة.

كأس العالم قطر 2022 إنجلترا
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