كأس العالم - مؤتمر كين: الحذاء الذهبي رائع ولكن

تحدث هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا قبل مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم قطر 2022.

وقال كين في المؤتمر الصحفي: "بعد أي نتيجة أو سلسلة مستويات معينة، نتحد معا كمجموعة لاعبين".

وأضاف "نعرف أننا كان يمكننا أن نؤدي بشكل أفضل في آخر 6 مباريات، وهذه الفترة جعلتنا أقوى وأكثر جوعًا".

وحقق منتخب إنجلترا نتائج سيئة في دوري الأمم الأوروبية أسفرت عن هبوطه إلى المستوى الثاني.

وواصل كين "جاريث (ساوثجيت المدير الفني) كان مذهلا لنا كلاعبين. الأرقام تتحدث عن نفسها، لقد كانت فترة جيدة وهذه فرصة أخرى لنا لنأخذ خطوة جديدة للأمام".

وتابع مهاجم توتنام هوتسبر "لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، لقد كنت محظوظا باللعب في كأس العالم 2018، وفي كرة القدم يمكن للكثير أن يتغير، يجب أن نقدر تلك اللحظات".

وفاز كين بالحذاء الذهبي باعتباره هداف كأس العالم 2018، وعن إمكانية تكرار ذلك قال: "سيكون من الرائع فعل ذلك، لقد حققت ذلك الإنجاز في 2018 وأعرف أني إذا فزت به مجددا سيعني ذلك أن الفريق يؤدي بشكل جيد. الأهم هو أن نقدم أفضل ما لدينا للفريق".

واختتم "نحن نلعب ضد أفضل لاعبي العالم وأحاول ألا أفكر في الحذاء الذهبي، فالأهم هو محاولة الفوز بكأس العالم، وهذا ما نركز عليه ونحاول تحقيقه".

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية ضد الولايات المتحدة وإيران وويلز.