كأس العالم - مؤتمر ساوثجيت: سنعوض الشعب الإنجليزي عن الأوقات الصعبة

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 19:07

كتب : FilGoal

إنجلترا - ألمانيا - جاريث ساوثجيت

تحدث جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا قبل مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم قطر 2022.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي: "لقد طُرح عليَّ العديد من الأسئلة السياسية من إعلامنا خلال الأعوام الست الأخيرة. في موقعي الحالي، نحن نفهم ذلك".

وأضاف "بلادنا تمر بفترة صعبة بينما نتحدث، وبالتأكيد ليس مثلما تمر به بعض البلدان الأخرى. الحياة يمكنها أن تكون صعبة على شعبنا، فنحن نمر بركود اقتصادي، ونريد أخذ الشعب عبر رحلة تسعده حقا".

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وواصل ساوثجيت "لقد أخذنا مشجعينا في رحلة مذهلة خلال الأعوام القليلة الماضية".

وعن المباراة ضد الولايات المتحدة قال ساوثجيت: "نحن نحترم خصوم الغد، ونعرف جودتهم وأنهم كانوا منظمين للغاية في النسخة الماضية من كأس العالم".

وتابع "نحن مستعدون للمباراة ولخوض التحدي القوي، ويجب أن نقدم أفضل نسخة من أنفسنا".

وعن "الوقوف على ركبة واحدة" في الحملة المناهضة للعنصرية قال ساوثجيت: "ناقشنا ذلك ونشعر أننا يجب أن نفعل ذلك، لأن هذا ما ندافع عنه كفريق لوقت طويل".

وأوضح "الأندية تؤديها في المباريات الكبيرة من الدوري الإنجليزي وهذا هو الحدث الأكبر، وسيكون رسالة قوية للشباب حول العالم".

واختتم "نحن في حالة بدنية جيدة، ونتدرب على ركلات الجزاء. هاري (كين) سيتدرب عليها قبل كل مباراة، إنها جزء من تحضيراتنا للبطولات عموما".

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية ضد الولايات المتحدة وإيران وويلز.

منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت كأس العالم 2022 كأس العالم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية هاري كين
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