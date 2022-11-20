كأس العالم - فالنسيا يدخل التاريخ بثنائية أمام قطر

واصل إينر فالنسيا تألقه في افتتاح مباريات كأس العالم بتسجيله لثنائية الإكوادور أمام قطر.

وفي الدقيقة 16، أحرز قائد الإكواردور الهدف الأول من ضربة جزاء حصل عليها هو بنفسه بعد عرقلة سعد الشيب.

قبل أن يرتقي لعرضية أنخيلو بريسيادو في الدقيقة 31 برأسه ليسجل الهدف الثاني.

فالنسيا كان قد أحرز هدفا في الدقيقة الثالثة ألغته تقنية الفيديو بسبب التسلل.

والذي كان سيكون أسرع هدف في تاريخ مباريات الافتتاح لكأس العالم.

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، يتم تسجيل أول اهداف البطولة عن طريق ضربة جزاء.

وبات فالنسيا ثاني لاعب إكوادوري يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم بعد أوجستين ديلجادو.

ورفع فالنسيا رصيده من الأهداف في كأس العالم للرقم خمسة لينفرد بصدارة هدافي الإكوادور في المسابقة العالمية بعد فك الشراكة مع أوجستين ديلجادو.

كما سجل فالنسيا أيضا ثنائية للمرة الثانية في كأس العالم وهو ما لم يفعله أي لاعب إكوادوري آخر طوال تاريخ كأس العالم.

فالنسيا هو أكبر لاعب يسجل هدف في مباراة افتتاحية بعمر 33 عاما و16 يوما، متفوقا على أليساندرو ألتوبيلي بـ 30 عاما و184 يوما.

وسجل ابن الـ33 عاما هدفه الـ37 مع الإكوادور في 75 مباراة.

فالنسيا سجل آخر 5 أهداف للإكوادور في كأس العالم، فقط أوزيبيو وباولو روسي وأوليج سالينكو هم من سجلوا أهدافا أكثر على التوالي بست مرات متتالية لكل منهم.

وأصبح أول لاعب يسجل هدفين في الشوط الأول من افتتاح كأس العالم منذ الإيطالي آنجلو سكيافيو أمام الولايات المتحدة في افتتاح 1934.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإكوادور وهولندا والسنغال.