كأس العالم - فالنسيا يدخل التاريخ بثنائية أمام قطر

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 18:47

كتب : FilGoal

قطر - الإكوادور - فالنسيا

واصل إينر فالنسيا تألقه في افتتاح مباريات كأس العالم بتسجيله لثنائية الإكوادور أمام قطر.

وفي الدقيقة 16، أحرز قائد الإكواردور الهدف الأول من ضربة جزاء حصل عليها هو بنفسه بعد عرقلة سعد الشيب.

قبل أن يرتقي لعرضية أنخيلو بريسيادو في الدقيقة 31 برأسه ليسجل الهدف الثاني.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مهاجم ويلز: لا أقبل الرفض.. وهكذا أشعلت عائلتي النيران بداخلي كأس العالم - فالنسيا يسجل أول أهداف المونديال.. وينفرد بصدارة هدافي الإكوادور كأس العالم - هندرسون: سنأخذ الإلهام من السيدات كأس العالم - روبن نيفيز: رونالدو يظهر في التدريبات بشكل رائع

فالنسيا كان قد أحرز هدفا في الدقيقة الثالثة ألغته تقنية الفيديو بسبب التسلل.

والذي كان سيكون أسرع هدف في تاريخ مباريات الافتتاح لكأس العالم.

No description available.

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، يتم تسجيل أول اهداف البطولة عن طريق ضربة جزاء.

وبات فالنسيا ثاني لاعب إكوادوري يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم بعد أوجستين ديلجادو.

ورفع فالنسيا رصيده من الأهداف في كأس العالم للرقم خمسة لينفرد بصدارة هدافي الإكوادور في المسابقة العالمية بعد فك الشراكة مع أوجستين ديلجادو.

كما سجل فالنسيا أيضا ثنائية للمرة الثانية في كأس العالم وهو ما لم يفعله أي لاعب إكوادوري آخر طوال تاريخ كأس العالم.

فالنسيا هو أكبر لاعب يسجل هدف في مباراة افتتاحية بعمر 33 عاما و16 يوما، متفوقا على أليساندرو ألتوبيلي بـ 30 عاما و184 يوما.

وسجل ابن الـ33 عاما هدفه الـ37 مع الإكوادور في 75 مباراة.

فالنسيا سجل آخر 5 أهداف للإكوادور في كأس العالم، فقط أوزيبيو وباولو روسي وأوليج سالينكو هم من سجلوا أهدافا أكثر على التوالي بست مرات متتالية لكل منهم.

وأصبح أول لاعب يسجل هدفين في الشوط الأول من افتتاح كأس العالم منذ الإيطالي آنجلو سكيافيو أمام الولايات المتحدة في افتتاح 1934.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإكوادور وهولندا والسنغال.

قطر الإكوادور إينر فالنسيا كأس العالم
نرشح لكم
للمرة الأولى في التاريخ.. مستضيف كأس العالم يخسر المباراة الافتتاحية كأس العالم - فالنسيا يسجل أول أهداف المونديال.. وينفرد بصدارة هدافي الإكوادور تشكيل قطر - تسعة حضروا الإنجاز القاري يتواجدون أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم انتهت في المونديال - نهاية حفل افتتاح كأس العالم كأس العالم - حمد الله: كرواتيا منتخب كبير ولكننا أقوياء.. والأجواء رائعة في المعسكر كأس العالم - الركراكي: نأمل أن نجعل العرب فخورين بنا كأس العالم: رينارد: السعودية على أتم الاستعداد للبطولة كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق
أخر الأخبار
للمرة الأولى في التاريخ.. مستضيف كأس العالم يخسر المباراة الافتتاحية دقيقة | قطر 2022
ثُريا على حق 3 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - أدامز: فخور بقيادة أمريكا خلال المونديال.. وعلينا أن نحذر من هذا اللاعب 9 دقيقة | قطر 2022
للمرة الثانية في ثلاثة أيام.. مصر الأولمبي يفوز على المغرب وديا 13 دقيقة | منتخب مصر
كأس العالم - آيات قرآنية.. وفقرات تراثية في حفل الافتتاح 23 دقيقة | قطر 2022
تليجراف: فيفا يمنع ارتداء شارة دعم المثليين.. وإحباط إنجليزي 23 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - مؤتمر كين: الحذاء الذهبي رائع ولكن 41 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - مؤتمر ساوثجيت: سنعوض الشعب الإنجليزي عن الأوقات الصعبة 58 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي