كأس العالم - آيات قرآنية.. وفقرات تراثية في حفل الافتتاح

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 19:41

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس العالم 2022

انطلقت منافسات كأس العالم 2022 بمباراة قطر صاحبة الضيافة والإكوادور.

وقبل المباراة أقيم حفل افتتاح البطولة الذي شهد أكثر من فقرة فنية واستعراضية.

الحفل بدأ في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة بفقرة غنائية من التراث العربي.

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واستمر الحفل بآيات من القرآن الكريم تلاها الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة وفي حضور مورجان فريمان نجم السينما الأمريكية.

وشهد الحفل فقرات فنية استعراضية مع بعض الأغنيات باللغات المختلفة.

واستعرض الحفل أغاني بعض النسخ السابقة من كؤوس العالم.

واختتم الحفل الافتتاحي للبطولة بفقرة غنائية أداها المغني الكوري جونجكوك.

كأس العالم 2022 افتتاح كأس العالم
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