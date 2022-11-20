كأس العالم - مهاجم ويلز: لا أقبل الرفض.. وهكذا أشعلت عائلتي النيران بداخلي

تحدث كيفر مور مهاجم بورنموث ومنتخب ويلز عن رحلته الكروية حتى وصل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال مور في تصريحاته لموقع الاتحاد الدولي لـ "ويلز أونلاين": "بدأت طريقي ببطء للأعلى وللأسفل ثم للأعلى مجددا".

وأضاف "قضيت بعض الوقت في الدرجات الأدنى، وطريقي كان مختلفا عن عدة لاعبين، لقد كانت رحلة مميزة".

وأوضح "كنت أعلم أني يجب أن أذهب لفريق يجعلني أتألق. البعد عن عائلتي أشعل النيران داخلي مجددا وأردت الحصول على كل شيء من كرة القدم".

وواصل "دائما ما كنت أملك الثقة في نفسي وقدرتي على الوصول إلى ما أنا عليه الآن".

واختتم "يجب أن تمنح كل شيء لأجل ما تريد، وألا تتقبل الرفض أبدا".

ولعب مور في صفوف 12 فريقا خلال 10 سنوات، إلى أن وصل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع بورنموث.

ويلعب منتخب ويلز في المجموعة الثانية مع إيران وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك المنتخب الويلزي في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1958.