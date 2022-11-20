كأس العالم - فالنسيا يسجل أول أهداف المونديال.. وينفرد بصدارة هدافي الإكوادور

سجل إينر فالنسيا مهاجم الإكوادور أول أهداف منتخب بلاده والنسخة 22 من كأس العالم في شباك قطر.

وفي الدقيقة 16، أحرز قائد الإكواردور الهدف الأول من ضربة جزاء حصل عليها هو بنفسه بعد عرقلة سعد الشيب.

فالنسيا كان قد أحرز هدفا في الدقيقة الثالثة ألغته تقنية الفيديو بسبب التسلل.

والذي كان سيكون أسرع هدف في تاريخ مباريات الافتتاح لكأس العالم.

وللمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، يتم تسجيل أول اهداف البطولة عن طريق ضربة جزاء.

فالنسيا هو أكبر لاعب يسجل هدف في مباراة افتتاحية بعمر 33 عاما و16 يوما، متفوقا على أليساندرو ألتوبيلي بـ 30 عاما و184 يوما.

وبات فالنسيا ثاني لاعب إكوادوري يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم بعد أوجستين ديلجادو.

الهدف هو الرابع لفالنسيا في كأس العالم لينفرد بصدارة هدافي الإكوادور في المسابقة العالمية بعد فك الشراكة مع أوجستين ديلجادو.

وسجل ابن الـ33 عاما هدفه الـ36 مع الإكوادور في 75 مباراة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإكوادور وهولندا والسنغال.