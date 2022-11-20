كأس العالم - هندرسون: سنأخذ الإلهام من السيدات

تحدث جوردان هندرسون لاعب وسط منتخب إنجلترا وقائد ليفربول قبل انطلاق مباريات الأسود الثلاثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وحقق منتخب سيدات إنجلترا لقب يورو 2022 بالفوز على ألمانيا في الوقت الإضافي بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في يوليو الماضي.

وقال هندرسون في تصريحاته لـ "بي بي سي": "منتخب السيدات قام بعمل رائع وكل البلاد كانت خلفه".

وأضاف "نتمنى أن نأخذ الإلهام من ذلك وأن نؤدي مثلهن، إذا فعلنا ذلك سنحظى ببطولة جيدة".

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي النسخة الماضية من كأس العالم (روسيا 2018)، قبل الخسارة أمام كرواتيا والخروج بالمركز الرابع عقب الخسارة أمام بلجيكا.

وفي يورو 2020 تأهل المنتخب الإنجليزي إلى النهائي، ولكنه خسره بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية مع إيران والولايات المتحدة وويلز.

ويبدأ الإنجليز مبارياتهم بمواجهة إيران يوم الإثنين 21 نوفمبر.