كأس العالم - روبن نيفيز: رونالدو يظهر في التدريبات بشكل رائع

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 18:10

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - ولفرهامبتون

شدد روبن نيفيز لاعب لاعب منتخب البرتغال على أن زميله في الفريق كريستيانو رونالدو يظهر في حالة جيدة خلال التدريبات.

روبن نيفيس

النادي : ولفرهامبتون

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

البرتغال

ويستعد منتخب البرتغال للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

وقال نيفيز في تصريحات لموقع فيفا: "مما رأيته فإن كريستيانو رونالدو في حالة جيدة في التدريبات نحن نعرف بالظبط ما علينا فعله كمجموعة لتسليط الضوء على الأفراد".

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وواصل "نحن نعرفه إننا إذا كنا في حالة جيدة فإن رونالدو سيكون هائلا".

وأضاف "نحن مركزين بنسبة 100% على كأس العالم وأجوائنا رائعة داخل الفريق".

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

ويبدأ منتخب البرتغال مبارياته في البطولة بمواجهة غانا في 24 نوفمبر على استاد 974.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

كريستيانو رونالدو روبن نيفيز البرتغال كأس العالم 2022
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