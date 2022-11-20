كأس العالم - أمير قطر: ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبًا

ألقى تميم بن حمد أمير قطر كلمة خلال حفل افتتاح كأس العالم 2022 في بلاده، للمرة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط.

وقال أمير قطر في كلمته: "بسم الله. نرحب بالجميع في بداية كأس العالم 2022".

وأضاف "لقد عملنا ومعنا كثيرون من أجل أن تكون من أنجح البطولات، واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء".

وأوضح "وأخيرا وصلنا إلى يوم الافتتاح، اليوم الذي انتظرتموه بفارغ الصبر، بدءا من هذا المساء وطوال 28 يوما سوف نتابع ومعنا العالم بأسره بإذن الله المهرجان الكروي الكبير في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري".

واختتم "ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا. أتمنى من الجميع الأداء الكروي الرائع والروح الرياضية العالية. أهلا وسهلا بالجميع".

وانطلق حفل الافتتاح في استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب البلد المضيف قطر أولى المباريات ضد الإكوادور، في المجموعة الأولى التي تضم السنغال وهولندا أيضا.