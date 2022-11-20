تشكيل قطر - تسعة حضروا الإنجاز القاري يتواجدون أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 17:14

كتب : FilGoal

منتخب قطر

أعلن فيليكسيس سانشيز تشكيل منتخب قطر لمواجهة الإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم المقرر إقامته من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإكوادور والسنغال وهولندا.

ويتواجد تسعة لاعبين في التشكيل الأساسي ممن لعبوا نهائي كأس آسيا والذي توج فيها العنابي باللقب الأول في 2019 وكان بداية توهج الجيل الحالي.

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تعرف على كل شيء يخص الفريق ومديره الفني من كرنفال كأس العالم.

وجاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: بوعلام خوخي - بسام الراوي - عبدالكريم حسن.

خط الوسط: بيدرو ميجيل - عبدالعزيز حاتم - حسن الهيدوس - كريم بوضياف - همام أحمد.

خط الهجوم: المعز علي - أكرم عفيف.

ويلعب منتخب قطر مباراته الثانية أمام السنغال، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء هولندا.

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