انتهت في المونديال - نهاية حفل افتتاح كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لحفل افتتاح كأس العالم والذي يقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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5:00 لقطة غنائية للمغني الكوري "جونجكوك"

4:58 أغاني بطولات كأس العالم السابقة تتواجد بقوة

4:55 فقرة غنائية بأكثر من لغة

4:52 فقرة غنائية أخرى من التراث

4:47 مورجان فريمان يتواجد في الحفل لإلقاء كلمة مع الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر

4:46 "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" آية من سورة الحجرات في حفل الافتتاح

4:45 فقرة غنائية من التراث في بداية الحفل

بداية الحفل