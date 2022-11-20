انتهت في المونديال - نهاية حفل افتتاح كأس العالم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 16:32

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لحفل افتتاح كأس العالم والذي يقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

-------------------------------------------------------

5:00 لقطة غنائية للمغني الكوري "جونجكوك"

أخبار متعلقة:
اختبر معلوماتك - أشهر مباريات البرازيل في كأس العالم اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي قطر قبل كأس العالم تيليجراف: ماديسون يغيب عن تدريب إنجلترا الأخير قبل مواجهة إيران الإصابة تحرم مهاجم أستراليا من كأس العالم

4:58 أغاني بطولات كأس العالم السابقة تتواجد بقوة

4:55 فقرة غنائية بأكثر من لغة

4:52 فقرة غنائية أخرى من التراث

4:47 مورجان فريمان يتواجد في الحفل لإلقاء كلمة مع الشاب القطري غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر

4:46 "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا" آية من سورة الحجرات في حفل الافتتاح

4:45 فقرة غنائية من التراث في بداية الحفل

بداية الحفل

حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 المونديال
نرشح لكم
كأس العالم - مهاجم ويلز: لا أقبل الرفض.. وهكذا أشعلت عائلتي النيران بداخلي كأس العالم - فالنسيا يسجل أول أهداف المونديال.. وينفرد بصدارة هدافي الإكوادور كأس العالم - هندرسون: سنأخذ الإلهام من السيدات كأس العالم - روبن نيفيز: رونالدو يظهر في التدريبات بشكل رائع كأس العالم - أمير قطر: ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبًا مباشر كأس العالم - قطر (0)-(1) الإكوادور.. إنذار أول تشكيل قطر - تسعة حضروا الإنجاز القاري يتواجدون أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم تشكيل الإكوادور - حارس مفاجأة .. ظهور فالنسيا ومينديز يكمل إرث عمه أمام قطر بافتتاح كأس العالم
أخر الأخبار
كأس العالم - مهاجم ويلز: لا أقبل الرفض.. وهكذا أشعلت عائلتي النيران بداخلي 3 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - فالنسيا يسجل أول أهداف المونديال.. وينفرد بصدارة هدافي الإكوادور 8 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - هندرسون: سنأخذ الإلهام من السيدات 21 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - روبن نيفيز: رونالدو يظهر في التدريبات بشكل رائع 24 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - أمير قطر: ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبًا 54 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - قطر (0)-(1) الإكوادور.. إنذار أول ساعة | قطر 2022
تشكيل قطر - تسعة حضروا الإنجاز القاري يتواجدون أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم ساعة | قطر 2022
تشكيل الإكوادور - حارس مفاجأة .. ظهور فالنسيا ومينديز يكمل إرث عمه أمام قطر بافتتاح كأس العالم ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق