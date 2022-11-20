تشكيل الإكوادور - حارس مفاجأة .. ظهور فالنسيا ومينديز يكمل إرث عمه أمام قطر بافتتاح كأس العالم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 17:08

كتب : زكي السعيد

الإكوادور

أعلن جوستافو ألفارو المدير الفني لمنتخب الإكوادور عن تشكيل "لا تري" لمواجهة قطر في افتتاح كأس العالم 2022.

وتستقبل قطر نظيرتها الإكوادور في استاد البيت بالجولة الأولى من المجموعة الأولى للمونديال.

تعرّف على كل شيء يخص لاعبي الإكوادور ومديرهم الفني من كرنفال كأس العالم.

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وشهد التشكيل مفاجأة بالدفع بـ هيرنان جالينديز في حراسة المرمى على حساب أليكساندر دومينجيز صاحب الـ 68 مباراة دولية.

كما يظهر سيباس مينديز في خط الوسط ليكمل إرث عمه إيدسون مينديز الذي شارك في كأس العالم 2006 و2014.

كما يظهر مويسيس كايسيدو وبيرفيس إستوبينيان ثنائي برايتون، بينما يتواجد زميلهما جيريمي سارميينتو على مقاعد البدلاء.

ويعد إنر فالنسيا الهدّاف التاريخي لمنتخب الإكوادور في كأس العالم برصيد 3 أهداف -بالتساوي مع أجوستين ديلجادو-، ويطمح للانفراد باللقب في هذه النسخة.

ولم يخسر المنتخب صاحب الأرض مباراته الأولى في كأس العالم على الإطلاق، وتسعى الإكوادور لتحقيق إنجاز غير مسبوق.

وتلعب الإكوادور مباراة الجولة الثانية أمام هولندا يوم الجمعة في استاد خليفة الدولي، وتختتم دور المجموعات بلقاء السنغال يوم الثلاثاء 29 نوفمبر في استاد خليفة.

تشكيل الإكوادور:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: آنخلو بريسيادو – فيليكس توريس – بييرو هينكابيي – بيربيس إستوبينيان

الوسط: جونزالو بلاتا - سيباس مينديز – مويسيس كايسيدو – روماريو إيبارا

الهجوم: إنر فالنسيا – مايكل إسترادا

دكة البدلاء: أليكساندر دومينجيز - مويسيس راميريز - روبيرت أربوليدا - خافيير أرياجا - ويليام باتشو - جاكسون بوروزو - دييجو بالاسيوس - خوسيه سيفوينتيس - كارلوس جرويزو - آلان فرانكو - آنخل مينا - جيريمي سارميينتو - دجوركاييف ريساكو - أيرتون بريسيادو - كيفين رودريجيز

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