الإصابة تحرم مهاجم أستراليا من كأس العالم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 15:34

كتب : FilGoal

لاعبو أستراليا يحتفلون بهدف في مرمى فيتنام

أعلن المنتخب الأسترالي غياب مهاجمه مارتن بويل عن بطولة كأس العالم 2022 بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وقال جراهام أرنولد مدرب أستراليا إن بويل والطاقم الطبي بالفريق بذلوا قصارى جهدهم لمحاولة تحضيره للمونديال، لكنهم اضطروا لاستبعاده في النهاية.

وأضاف في تصريحات نشرها الاتحاد الأسترالي لكرة القدم: "نشعر جميعًا بمدى حزن مارتن وهي ضربة قاسية له عشية كأس العالم".

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وأكمل "لقد كان جزءًا لا يتجزأ من رحلتنا للوصول إلى قطر ونشكره على كل ما قدمه لمنتخب أستراليا خلال التصفيات".

وأتم "كما نشكر ناديه هيبرنيان الاسكتلندي، الذي بذل كل ما في وسعه لمحاولة المساعدة".

وسينضم ماركو تيليو جناح ملبورن سيتي إلى الفريق بدلا منه.

كان اللاعب البالغ من العمر 21 عاما مع منتخب أستراليا في الدوحة منذ يوم الثلاثاء، وشارك في كل التدريبات مع باقي اللاعبين منذ وصوله.

تيليو أصبح ثامن لاعب من الدوري الأسترالي ينضم لقائمة المنتخب المكونة من 26 لاعباً.

ويلعب منتخب أستراليا ضمن المجموعة الرابعة رفقة فرنسا وتونس والدنمارك.

ويبدأ الفريق البطولة بمواجهة فرنسا حامل اللقب يوم الثلاثاء.

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