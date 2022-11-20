اختبر معلوماتك - عن أشهر لاعبي قطر قبل كأس العالم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 15:25

كتب : FilGoal

لاعبو قطر يحتفلون بهدف في مرمى الهندوراس

هل تعلم من هو الهداف التاريخي لمنتخب قطر؟

ومن هو أكثر لاعب شارك دوليا مع منتخب قطر؟

لأي مدى تعرف لاعبي منتخب قطر؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ قطر قبل كأس العالم.

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