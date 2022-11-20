تيليجراف: ماديسون يغيب عن تدريب إنجلترا الأخير قبل مواجهة إيران

غاب جيمس ماديسون لاعب منتخب إنجلترا عن تدريبات فريقه الأخيرة قبل مواجهة إيران.

ويفتتح منتخب إنجلترا مبارياته في كأس العالم في الثالثة عصر غدا الإثنين ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكشف مات لو صحفي تيليجراف عن مشاركة 25 لاعبا في تدريبات إنجلترا مع غياب ماديسون.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

وكان ماديسون قد تعرض للإصابة مع ليستر في آخر مبارياته قبل كأس العالم وكان ذلك يوم السبت 12 من نوفمبر.

وغادر ماديسون مباراة فريقه أمام وست هام في الشوط الأول بعدما تعرض للإصابة في القدم.

وكشف بريندان رودجرز المدير الفني للفريق أن استبدال اللاعب كان مجرد إجراء احترازي.

ويفتتح الإنجليز مشوارهم بمواجهة إيران يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات.

بينما تواجه إنجلترا منتخب أمريكا يوم الجمعة 25 نوفمبر في تمام التاسعة مساء.

وتختتم إنجلترا مشوارها مع دور المجموعات بمواجهة ويلز في تمام التاسعة من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.