مؤتمر فان دايك: متحمس لأول مباراة في كأس العالم.. وحزين من أجل ماني

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن حزنه لإصابة ساديو ماني زميله السابق وغيابه عن كأس العالم.

ويقع منتخب هولندا في المجموعة الأولى رفقة منتخبات قطر والسنغال والإكوادور.

ويفتتح منتخب هولندا مبارياته بمواجهة السنغال في السادسة من مساء غدا الإثنين.

وقال فان دايك في المؤتمر الصحفي: "أنا متحمس جدا لمواجهة السنغال غدا في أول مباراة لنا في كأس العالم".

وأضاف "تدربنا بجد وعقدنا جلسات مهمة، أتطلع إلى كأس العالم الآن".

وبسؤاله عن ماني أوضح "نعم اتصلت به، وأردت أن أعرف حالته لأنه كان هناك الكثير من الشائعات".

وتابع "لسوء الحظ لم تكن أفضل الأخبار في ذلك الوقت، وأشعر بالحزن عليه".

وأوضح فان دايك "أعرف مدى صعوبة عمله من أجل هذا، وكان ماني مهما للسنغال".

واختتم فان دايك تصريحاته "من الواضح أنه غياب مؤثر بالنسبة للسنغال، وأتمنى أن نستفيد قليلا من ذلك".

وكان منتخب هولندا قد غاب عن النسخة الأخيرة من كأس العالم والتي أقيمت في روسيا 2018.

وفي آخر مشاركتين للمنتخب الهولندي لم يغب عن المربع الذهبي إذ حصد وصافة نسخة 2010 والمركز الثالث وبرونزية نسخة 2014.