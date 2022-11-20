رئيس بريزنتيشن يكشف: تصنيع وتصدير كرة كأس العالم من مصر

كشف سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن عن تصنيع كرة كأس العالم في مصر.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر اليوم الأحد بمواجهة بين صاحب الأرض ومنتخب الإكوادور في تمام السادسة مساء.

ويقام حفل افتتاح منافسات كأس العالم في تمام الرابعة عصرا.

وكشف سيف الوزيري "تشرفت أن أكون جزءا صغيرا من ذلك الإنجاز العظيم مع شريكي هشام السيد في مصنع تصنيع كرات أديداس في مصر".

وأضاف "تم التصنيع الكرة في مصر بلدنا دعما للصناعة وسيكون محطة رئيسية لتصدير كرة أديداس للعالم بداية بكأس العالم".

ونشر الوزيري صورة لكرة كأس العالم ومكتوب عليها صنع في مصر.

كرة كأس العالم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد كشف عن تصميم الكرة الرسمية لكأس العالم 2022 من إنتاج شركة أديداس.

وأشار فيفا في بيانه إلى أن الكرة سيطلق عليها اسم الرحلة وهو اسم مستوحى من الثقافة القطرية.

وفقا لبيان فيفا فإن الرحلة ستدعم سرعات المباريات القصوى، إذ أنها ستتنقل في الهواء وعلى أرض الملعب أسرع من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة وذلك لزيادة سرعة المباريات.

كما أن الكرة ستوفر أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الملعب ويرجع ذلك إلى تصميمها الخارجي.

وعلق جان فرانسوا باثي مدير التوسيق في فيفا قائلا: "هذه كرة رسمية مذهلة وعالية الجودة من أديداس وسيستمتع بها النجوم الذين سيشاركون في أكبر صرح في العالم في قطر".

وتابع "مشوار الرحلة حول العالم سيمثل الوصول المذهل لكأس العالم وسيمنح المشجعين فرصة فريدة للتفاعل مع الحدث، إذ أن الإثارة ترتفع كثيرا قبل الانطلاقة الكبيرة".

وتعد كرة الرحلة هي الكرة الـ 14 على التوالي التي تصنعها شركة أديداس من أجل بطولات كأس العالم.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.