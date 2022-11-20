لوفرين: صلاح يشعر بالغيرة من مشاركتي في كأس العالم.. وسيأتي إلى قطر بعلم كرواتيا

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوفرين - ليفربول

كشف ديان لوفرين مدافع منتخب كرواتيا والزميل السابق لمحمد صلاح في ليفربول عن حديث دار بين الثنائي بشأن كأس العالم.

ديان لوفرين

النادي : زينيت

محمد صلاح

النادي : ليفربول

كرواتيا

وأشار لوفرين إلى شعور صلاح بالغيرة من مشاركته في كأس العالم 2022 في قطر وشدد على أن الأمر نفسه كان سيشعر به إذا اختلف الأمر.

ويقع منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا والمغرب وكندا.

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وقال لوفرين في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد بنسبة مائة في المائة صلاح يشعر بالغيرة، كنت سأشعر بنفس الأمر أيضا".

وأضاف "صلاح قال أن سيشجعني من الجيد سماع ذلك، ولأكون صريحا أنا حزين لأنه لم يتأهل".

وتابع "كان صلاح قريبا جدا من التأهل ولكن للأسف، نعم ماني كان أفضل".

وكشف "أبلغني صلاح إنه سيأتي إلى قطر، بعلم كرواتيا".

وبسؤاله عن إمكانية تكرار إنجاز التأهل إلى نهائي المونديال أجاب "لدينا كل ما نحتاجه، وعلينا أن نظهر ذلك في الملعب".

وشدد "أنا أحب ذلك المزيج من قدامى المحاربين والأسود الصغيرة، يجب على الجميع أن يقدموا أفضل ما لديهم".

وواصل "عندما تثق بنفسك كل شيء ممكن، قبل أربع سنوات كنا قريبين جدا فلماذا لا نفعل ذلك مرة أخرى، كل شيء ممكن في كرة القدم عليك فقط أن تصدق".

واختتم لوفرين تصريحاته "شرف عظيم لي أن أكون هنا، إذا أخبرني أحدهم عندما كنت طفلا أنني سأشارك في ثلاث بطولات عالم فلم أكن سأصدقهم".

ويفتتح منتخب كرواتيا مبارياته بمواجهة المغرب يوم الأربعاء.

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