سبورت: بعد إصابة بنزيمة.. رونالدو يعرض العودة إلى ريال مدريد

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 12:56

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ريال مدريد

فتحت إصابة كريم بنزيمة باب عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد مجددا.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

ريال مدريد

وتأكد غياب كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا عن منافسات كأس العالم وصعوبة لحاقه بمباريات الفريق بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

وكشفت صحيفة سبورت أن رونالدو سيكون على استعداد للعب لمدة ستة أشهر فقط في ناديه السابق.

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وتوترت العلاقة بين كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد بعد تصريحات اللاعب في حوار مثير خلال الأيام الماضية.

وأشار تقرير سبورت إلى أن المقربين من كريستيانو رونالدو عرضوا عودة اللاعب لستة أشهر فقط.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مهاجم خلال شهر يناير بسبب الحالة البدنية المقلقة لكريم بنزيمة.

وبات في حكم المؤكد مغادرة رونالدو فريقه مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية بعد التصريحات المثيرة.

وأوضح التقرير أن فلورنتينو بيريز يعتقد أنه مع تعافي بنزيمة سيكون دور رونالدو ثانوي وهو ما يجعل الأمر مقعدا بسبب شخصية النجم البرتغالي.

ويستعد كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال خوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

ريال مدريد كريستيانو رونالدو
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