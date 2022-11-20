لا بديل لبنزيمة في قائمة فرنسا

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 12:40

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة مع فرنسا أمام ويلز

أعلن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عدم استدعاء أي بديل لكريم بنزيمة الذي استبعد من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم 2022 ليلة المونديال.

ليلة انطلاق المونديال، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا عن خروج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من صفوف الديوك لخوض كأس العالم 2022.

وقال ديشامب لقناة TF1 إنه لن يقوم باستدعاء أي لاعب ليكمل قائمة الـ26 لاعبا التي خرج منها بنزيمة.

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وأضاف "بنزيمة عمل بجد، لقد تدرب معنا، كان الأمر غير متوقع، إصابته ليست انتكاسة، إنها إصابة جديدة تماما".

وتابع "أنا حزين للغاية على كريم الذي جعل كأس العالم هذه هدفا كبيرا له".

وواصل "على الرغم من هذه الضربة الجديدة للمنتخب الفرنسي، لدي ثقة كاملة في مجموعتي. سنفعل كل شيء لمواجهة التحدي الهائل الذي ينتظرنا".

مدرب فرنسا كان لديه إمكانية استدعاء بديل حتى يوم الاثنين، وهو اليوم السابق لمباراة فرنسا الأولى في المونديال، ضد أستراليا.

هذه هي الإصابة الخامسة لكريم بنزيمة في العضلات هذا الموسم.

وبحسب البيان المقتضب الذي أصدره الفرنسيون يوم السبت، فإن إصابة في عضلة الفخذ ستحرم بنزيمة من اللعب في قطر.

وفشل بنزيمة في إكمال التدريبات، ليخرج بإصابة عضلية، ويجري فحوصات طبية في إحدى عيادات الدوحة، وهي ما أكدت غيابه.

ولعب كريم 97 مباراة دولية، سجل خلالها 37 هدفًا.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.

وهو أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية ولا يشارك في كأس العالم منذ 1978، حين فاز بها كيفن كيجان نجم إنجلترا وهامبورج الألماني بذلك الوقت.

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.

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