تقارير: لوكاكو يغيب عن أول مباراتين على الأقل مع بلجيكا في كأس العالم

بات في حكم المؤكد غياب روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا عن أول مباراتين لفريقه في دور المجموعات بكأس العالم.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر بلجيكا

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر اليوم الأحد بمواجهة قطر أمام الإكوادور في السادسة مساء.

وكشفت وكالة فرانس برس وإذاعة مونت كارلو عن تأكد غياب لوكاكو في أول مواجهتين بدور المجموعات.

وغاب لوكاكو عن أول تدريب لمنتخب بلجيكا بعد وصولهم إلى قطر يوم الجمعة.

ولم يتعاف لوكاكو من إصابة أوتار الركبة التي لحقت به خلال الفترة الأخيرة.

ويعتبر لوكاكو الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا إذ نجح في تسجيل 68 هدفا في 102 مباراة دولية مع الفريق.

وتم استدعاء لوكاكو في قائمة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز رغم عدم تعافيه بالكامل من الإصابة.

ويقع منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وكندا.

ويفتتح منتخب بلجيكا مبارياته أمام كندا يوم الأربعاء المقبل.

ويواجه منتخب بلجيكا في الجولة الثانية منتخب المغرب يوم الأحد المقبل.

وكان منتخب بلجيكا قد استعد لمنافسات كأس العالم بمواجهة منتخب مصر وخسر الشياطين الحمر أمام الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد.

وخاض لوكاكو أربع مباريات هذا الموسم مع إنتر في الدوري الإيطالي وسجل هدفا وصنع مثله.

ويغيب لوكاكو عن المباريات منذ 26 أغسطس عندما خسر إنتر أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعاد لوكاكو للمشاركة مجددا في 29 أكتوبر أمام سامبدوريا ولكن لمدة 22 دقيقة فقط قبل أن يغيب مجددا عن المباريات.