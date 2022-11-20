بنزيمة يتحدث بعد تأكد غيابه عن كأس العالم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - فرنسا وسويسرا - يورو 2020

تحدث كريم بنزيمة نجم منتخب فرنسا بعد استبعاده من تمثيل الديوك في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

ليلة انطلاق المونديال، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا عن خروج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من صفوف الديوك لخوض كأس العالم 2022.

وقال بنزيمة في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "في حياتي لم أستسلم أبدا ولكن الآن يجب أن أفكر في الفريق كما أفعل دائما".

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وأضاف "العقل يخبرني أن أترك موقعي لشخص يمكنه مساعدة مجموعتنا على تقديم بطولة جيدة في كأس العالم".

وأتم نجم ريال مدريد "شكرا على كل رسائل دعمكم".

وبحسب البيان المقتضب الذي أصدره الفرنسيون يوم السبت، فإن إصابة في عضلة الفخذ ستحرم بنزيمة من اللعب في قطر.

وفشل بنزيمة في إكمال التدريبات، ليخرج بإصابة عضلية، ويجري فحوصات طبية في إحدى عيادات الدوحة، وهي ما أكدت غيابه.

ولعب كريم 97 مباراة دولية، سجل خلالها 37 هدفًا.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.

وهو أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية ولا يشارك في كأس العالم منذ 1978، حين فاز بها كيفن كيجان نجم إنجلترا وهامبورج الألماني بذلك الوقت.

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.

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