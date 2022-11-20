عكس مونديال 2018.. فرنسا ترفض دفع تكاليف سفر عائلات اللاعبين لقطر

ذكرت صحيفة ليكيب أن عائلات لاعبي المنتخب الفرنسي سيُجبرون على السفر على نفقتهم الخاصة إذا كانوا يريدون الذهاب لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر.

في مونديال 2018، وافق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على دفع ثمن تكاليف كل رحلات عائلات اللاعبين من باريس على متن طائرة خاصة يوم المباراة للذهاب إلى روسيا.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الفرنسي قرر تغيير هذه السياسة، وأوضح أنه لم يعد بإمكانهم تنظيم رحلات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن السبب الرئيسي لهذا القرار هو رغبة الاتحاد الفرنسي في ترشيد النفقات.

وقرر الاتحاد الفرنسي تعيين مجموعة لمساعدة العائلات في الخدمات اللوجستية، التأشيرة والسفر من وإلى المباريات، في قطر، لكن الرحلات ستكون على نفقتهم الشخصية.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا عن خروج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من صفوف الديوك لخوض كأس العالم 2022.

وبحسب البيان المقتضب الذي أصدره الفرنسيون، فإن إصابة في عضلة الفخذ ستحرمه من اللعب في قطر.

وفشل بنزيمة في إكمال التدريبات، ليخرج بإصابة عضلية، ويجري فحوصات طبية في إحدى عيادات الدوحة، وهي ما أكدت غيابه.

ويملك كريم 97 مباراة دولية، سجل خلالها 37 هدفًا.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.

وهو أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية ولا يشارك في كأس العالم منذ 1978، حين فاز بها كيفن كيجان نجم إنجلترا وهامبورج الألماني بذلك الوقت.

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.

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