اسكواش - نور الطيب تحصد وصافة سنغافورة المفتوحة.. والشوربجي يواصل ألقابه بعلم إنجلترا

حصدت نور الطيب وصافة بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش والتي اختتمت منافساتها صباح اليوم.

وخسرت نور الطيب أمام اللاعبة النيوزلاندية جويل كينج بثلاثة أشواط دون مقابل.

وجاءت نتائج أشواط المباراة التي استمرت لـ 40 دقيقة، 6-11، 10-12، 4-11.

أما على مستوى الرجال فواصل محمد الشوربجي انتصاراته بعلم إنجلترا وحقق رابع بطولات الموسم الجاري.

وحقق الشوربجي لقب بطولة سنغافورة المفتوحة بعد الفوز على البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط دون مقابل.

ونجح الشوربجي في الفوز بالأشواط الثلاثة بنتيجة 11-6 و11-6 و11-8 في مباراة استغرقت 45 دقيقة.

وخلال ست بطولات هذا الموسم نجح محمد الشوربجي في حصد أربعة ألقاب منهم.

وتوج الشوربجي ببطولات قطر كلاسيك ونيتسويت المفتوحة ونيوزلندا المفتوحة وأخيرا سنغافورة المفتوحة.

واتخذ محمد الشوربجي قراره بالتحول لتمثيل إنجلترا بدلا من مصر منذ يونيو الماضي.

وكان محمد الشوربجي قد حقق العديد من الإنجازات تحت العلم المصري منذ انطلاق مسيرته الاحترافية وصلت إلى التتويج بـ 44 بطولة.

وبات محمد الشوربجي أول لاعبا حقق إنجازات دولية تحت العلم المصري يمثل دولة أخرى في المنافسات الدولية.