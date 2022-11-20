الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لحضور افتتاح كأس العالم

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى دولة قطر اليوم الأحد لحضور حفل افتتاح كأس العالم.

وكشفت قناة بي إن سبورتس الإخبارية أن حضور الرئيس السيسي يأتي تلبية لدعوة تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن حضور الرئيس السيسي في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.

وتنطلق منافسات النسخة 22 من كأس العالم اليوم الأحد والتي تقام في دولة عربية لأول مرة.

ويلعب منتخب قطر أمام الإكوادور في مباراة الافتتاح والمقرر إقامته في تمام السادسة مساء.

أما حفل الافتتاح فينطلق في تمام الرابعة عصرا.

ويشهد كأس العالم 2022 تواجد أربعة فرق عربية.

تشارك منتخبات كل من قطر والسعودية وتونس والمغرب.

وتختتم منافسات دور المجموعات في كأس العالم يوم الجمعة 2 من ديسمبر.