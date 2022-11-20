مواعيد مباريات الأحد 20 نوفمبر 2022.. افتتاح كأس العالم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 10:26

كتب : FilGoal

كأس العالم

تنطلق النسخة الـ22 من منافسات كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا.

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كأس العالم

يواجه منتخب قطر نظيره الإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم 2022.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء.

ويسبق المباراة، حفل الافتتاح المقرر انطلاقه في تمام الرابعة عصرا.

مباريات ودية

وبالرغم من انطلاق منافسات كأس العالم يشهد اليوم عددا من المباريات الودية.

يلعب منتخب مصر الأولمبي نظيره البنيني في الثالثة والنصف عصرا ويذاع عبر أون تايم سبورتس.

بينما يلعب منتخب جنوب إفريقيا أمام أنجولا في الرابعة عصرا على استاد مبومبيلا.

وفي لقاء عربي يلعب منتخب الكويت أمام لبنان في تمام السابعة مساء.

وتختتم المباريات الودية بمواجهة بين إيطاليا ضد النمسا على ملعب إرنست هابيل في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع بعر قناة بي إن سبورتس 1.

كأس العالم قطر
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