مواعيد مباريات الأحد 20 نوفمبر 2022.. افتتاح كأس العالم

تنطلق النسخة الـ22 من منافسات كأس العالم لكرة القدم في دولة قطر.

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كأس العالم

يواجه منتخب قطر نظيره الإكوادور في افتتاح منافسات كأس العالم 2022.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء.

ويسبق المباراة، حفل الافتتاح المقرر انطلاقه في تمام الرابعة عصرا.

مباريات ودية

وبالرغم من انطلاق منافسات كأس العالم يشهد اليوم عددا من المباريات الودية.

يلعب منتخب مصر الأولمبي نظيره البنيني في الثالثة والنصف عصرا ويذاع عبر أون تايم سبورتس.

بينما يلعب منتخب جنوب إفريقيا أمام أنجولا في الرابعة عصرا على استاد مبومبيلا.

وفي لقاء عربي يلعب منتخب الكويت أمام لبنان في تمام السابعة مساء.

وتختتم المباريات الودية بمواجهة بين إيطاليا ضد النمسا على ملعب إرنست هابيل في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع بعر قناة بي إن سبورتس 1.