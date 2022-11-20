كأس العالم - بالدي: إنه حلم لا يصدق.. وهكذا علمت باستدعائي

روى أليخاندرو بالدي ظهير برشلونة ما حدث حين تلقى الاستدعاء للانضمام إلى منتخب إسبانيا في كأس العالم.

وقال بالدي في تصريحاته للاتحاد الإسباني لكرة القدم: "إنه حلم بالنسبة لي، لا زلت لا أصدق".

وأضاف "أنا هنا لأستغل هذه الفرصة. منذ 3 أشهر أو حتى من أسبوع، لو قيل لي ذلك ما كنت لأصدق".

وتلقى بالدي الخبر من لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب تحت 21 عامًا، ويتواجد زميليه أنسو فاتي ونيكو ويليامز في الدوحة بالفعل مع المنتخب.

وعن ذلك قال بالدي: "لقد تحدثت مع أنسو ونيكو، وتلقيت منهما التهنئة. أنا سعيد بالتواجد معهما".

وتابع "أتذكر كل من ساعدني على الوصول إلى هنا، وخصوصا عائلتي".

وروى كيف تلقى الخبر قائلا: "كنت في الغرفة مع بابلو توري حين استدعاني دي لا فوينتي إلى غرفة الاجتماعات وأخبرني أني سأذهب إلى كأس العالم".

وانضم بالدي على حساب خوسيه جايا ظهير فالنسيا الذي أصيب مؤخرًا.

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة مع ألمانيا وكوستاريكا واليابان.