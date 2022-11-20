الأول منذ 1978.. بنزيمة يغيب عن كأس العالم
الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 00:33
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا عن خروج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من صفوف الديوك لخوض كأس العالم 2022.
كريم بنزيمة
النادي : ريال مدريد
وبحسب البيان المقتضب الذي أصدره الفرنسيون، فإن إصابة في عضلة الفخذ ستحرمه من اللعب في قطر.
وفشل بنزيمة في إكمال التدريبات، ليخرج بإصابة عضلية، ويجري فحوصات طبية في إحدى عيادات الدوحة، وهي ما أكدت غيابه.
ويملك كريم 97 مباراة دولية، سجل خلالها 37 هدفًا.
وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.
وهو أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية ولا يشارك في كأس العالم منذ 1978، حين فاز بها كيفن كيجان نجم إنجلترا وهامبورج الألماني بذلك الوقت.
ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.
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