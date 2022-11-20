كرة سلة - رئيس الاتحاد: إيقاف البعض من جمهور الأهلي والزمالك.. وعقوبة على أحمد مرعي

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 00:33

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

كشف مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة المصري عن تفاصيل العقوبات الصادرة بشأن مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري المرتبط التي أقيمت بصالة برج العرب.

وقال فريخة عبر قناة صدى البلد: "أحمد مرعي مدرب سلة الزمالك وجه شتائم للاعبي فريقه ولذلك سيتم توقيع عقوبة عليه لأن الشتائم ممنوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة".

وأضاف "أي تجاوز داخل الملعب من حق اتحاد كرة السلة التحقيق فيه وإصدار العقوبات".

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وأكمل "التحقيق مع أوجستي بوش مدرب الأهلي لما بدر منه خلال مباراة الزمالك وسيتم عرض النتائج على لجنة المسابقات من أجل اتخاذ القرار".

وأتم تصريحاته "إيقاف 290 من جمهور الأهلي و140 من جمهور الزمالك لمدة 3 شهور، وفي حالة التكرار سيتم مضاعفة العقوبة وقد تصل إلى الحرمان النهائي من حضور المباريات".

وكان اتحاد السلة أعلن عن العقوبات الخاصة بالمباراة على كل من الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

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