كأس العالم - ليفاندوفسكي: أحلم بتسجيل هدفي الأول في كأس العالم

كشف روبرت ليفاندوفسي لاعب منتخب بولندا عن حلمه بتسجيل أول أهدافه في كأس العالم.

ويستعد منتخب بولندا للمشاركة في كأس العالم 2022.

وتنطلق البطولة غدا الأحد بمواجهة قطر صاحبة الأرض والإكوادور في المباراة الافتتاحية.

وقال ليفاندوفكسي في تصريحات لموفع فيفا: "التسجيل في كأس العالم قد يكون حلم كبير وسأفعل كل شيء من أجل تحقيقه وأتمنى أن يتحقق في تلك النسخة".

وتابع "سأكون سعيدا بفرصة اللعب ضد الأرجنتين وميسي الذي غير كرة القدم للأبد".

وأضاف "أنا سعيد بكل ما حققته وبكل ذكرياتي مع كأس العالم لذلك الآن هذا هو وقت الاستمتاع".

وشارك ليفاندوفسكي في نسخة واحدة من كأس العالم كانت في 2018 ولم يسجل أي هدف.

وقعت بولندا في مجموعة صعبة حسب وصف روبرت ليفاندوفسكي قائد الفريق بجانب كل من الأرجنتين والسعودية وبولندا وسيسعى خلالها النسور للتأهل إلى دور الـ 16 لأول مرة منذ 3 عاما.

البداية ستكون ضد المكسيك يوم الثلاثاء 22 نوفمبر على استاد 974 في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

الفريقان التقيا مرة واحدة في كأس العالم كانت عام 1978 وانتهت بفوز بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفا واحد.

كما التقى الفريقان في 7 مباريات ودية كان الفوز بهم للمكسيك 3 مرات وبولندا مرتين والتعادل مرتين.

المواجهة الأخيرة كانت في 2017 وانتهت بفوز المكسيك بهدف دون مقابل.

المباراة الثانية ستكون ضد السعوديةيوم 26 نوفمبر على استاد المدينة التعليمية في تمام الساعة الـ 3:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الفريقان التقيا في 4 مباريات ودية من قبل كانت آخرها في 2006 وتمكن منتخب بولندا من تحقيق الفوز بهم بالكامل.

الجولة الثالثة ستجمع بين بولندا والأرجنتين يوم 30 نوفمبر على ملعب 974 في تمام الساعة 9:00 مساء

بولندا واجهت الأرجنتين مرتين في كأس العالم عامي 1974 و1981 وانتهت المباراتين بفوز ممثل أمريكا الجنوبية.

وبشكل عام فإن الفريقين قد التقيا في 11 مباراة وكان الفوز خلالهم من نصيب بولندا 6 مرات والأرجنتين 3 مرات وانتهت مباراتين بالتعادل.

المواجهة الأخيرة كانت مباراة ودية في عام 2011 وانتهت بفوز الأرجنتين بهدفين مقابل هدفا واحد.