كوديت يعود إلى البرازيل من جديد من بوابة أتليتكو مينيرو

أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي تولي الأرجنتيني إدواردو كوديت مهمة تدريب الفريق حتى ديسمبر 2024.

المدرب البالغ 48 عاما قاد راسينج كلوب الأرجنتيني لحصد لقب الدوري في 2018.

ومن قبلها درب روزاريو سنترال الأرجنتيني وكلوب تيهوانا المكسيكي.

وسبق أن قضى نصف موسم مع إنترناسيونال البرازيلي وقاد الفريق في 34 مباراة، فاز في نصفها.

وانتقل إلى تدريب سيلتا فيجو في نوفمبر 2020 وقاد الفريق الجاليسي في 84 مباراة.

✍️ “El Chacho” no #Galo! 🇦🇷 🖤🤍 Campeão da Liga Argentina e do Troféu dos Campeões pelo Racing, com passagens vitoriosas por Internacional e Celta de Vigo, Eduardo "El Chacho" Coudet é o novo treinador do Atlético até dezembro de 2024. ¡Bienvenido, Professor! #CoudetNoGalo🧣🐔 pic.twitter.com/pNHO1cRI3L — Atlético (@Atletico) November 19, 2022

وأقيل من قيادة الفريق الفنية في نوفمبر الماضي بعدما فاز في 31 مباراة.

ومر الموسم الماضي على أتليتكو مينيرو كل من الأرجنتيني أنطونيو محمد الذي أقيل في منتصف الموسم لسوء النتائج ثم تبعه البرازيلي كوكا الذي قاد الفريق حتى نهاية الموسم.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 58 نقطة.

ويشارك الفريق المُلقب بـ "الديوك" الموسم المقبل في كوبا ليبرتادوريس 2023.