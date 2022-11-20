كوديت يعود إلى البرازيل من جديد من بوابة أتليتكو مينيرو

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 00:22

كتب : FilGoal

إدواردو كوديت - أتليتكو مينيرو

أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي تولي الأرجنتيني إدواردو كوديت مهمة تدريب الفريق حتى ديسمبر 2024.

المدرب البالغ 48 عاما قاد راسينج كلوب الأرجنتيني لحصد لقب الدوري في 2018.

ومن قبلها درب روزاريو سنترال الأرجنتيني وكلوب تيهوانا المكسيكي.

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وسبق أن قضى نصف موسم مع إنترناسيونال البرازيلي وقاد الفريق في 34 مباراة، فاز في نصفها.

وانتقل إلى تدريب سيلتا فيجو في نوفمبر 2020 وقاد الفريق الجاليسي في 84 مباراة.

وأقيل من قيادة الفريق الفنية في نوفمبر الماضي بعدما فاز في 31 مباراة.

ومر الموسم الماضي على أتليتكو مينيرو كل من الأرجنتيني أنطونيو محمد الذي أقيل في منتصف الموسم لسوء النتائج ثم تبعه البرازيلي كوكا الذي قاد الفريق حتى نهاية الموسم.

وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 58 نقطة.

ويشارك الفريق المُلقب بـ "الديوك" الموسم المقبل في كوبا ليبرتادوريس 2023.

أتليتكو مينيرو إدواردو كوديت الدوري البرازيلي
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