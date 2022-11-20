كأس العالم - لاعب كوستاريكا: إسبانيا لم تعد بنفس قوتها منذ وقت طويل

شدد فرانشيسكو كالفو لاعب كوستاريكا على أن منتخب إسبانيا لم يعد بنفس القوة التي كان عليها منذ وقت طويل.

ويستعد منتخب كوستاريكا للمشاركة في كأس العالم 2022.

وتنطلق البطولة غدا الأحد بمواجهة قطر صاحبة الأرض ضد الإكوادور في المباراة الافتتاحية.

وقال كالفو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "نعرف أن إسبانيا منتخب يعتمد على الاستحواذ وفريق يتسم بالعديد من اللاعبين في حالة الهجوم".

وأضاف "منتخب إسبانيا لم يعد يتمتع بنفس القوة التي كانت تتمتع بها منذ فترة طويلة وعندما يهاجم بأكثر من لاعب فإنهم يتركون مساحات في الدفاعات ونتمنى أن نؤذيهم من ذلك الجانب".

وشدد "أكثر لاعب أحبه في إسبانيا لن يكون متواجدا وهو سيرخيو راموس وكنت متفاجئ بسبب غيابه هو لاعب دائما ما أتابعه وأحب طريقة لعبه".

وأضاف "إسبانيا هو فريقه أنا متحمس بشكل شخصي لمواجهته ولكن مع كل الاحترام لهم سنحاول أن نخطف المباراة وأن نواجههم بكل شجاعه والفريق بأكمه مستعد ومتناغم بشكل رائع وكل شخص يعرف دوره".

وتتواجد كوستاريكا في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2022.

وتفتتح كوستاريكا مبارياتها بصدام قوي أمام إسبانيا يوم 23 نوفمبر في استاد الثمامة.

ثم تواجه اليابان يوم 27 نوفمبر في ملعب أحمد بن علي بنادي الريان.

وتختتم الدور الأول بمباراة قوية أمام ألمانيا يوم 1 ديسمبر على استاد البيت.