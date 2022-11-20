لو باريزيان: فاجعة في فرنسا.. بنزيمة خارج كأس العالم

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 00:13

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة مع فرنسا أمام ويلز

ضربة قاصمة هذه المرة في صفوف منتخب فرنسا قبل انطلاق كأس العالم، إذ ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد سيغيب عن البطولة.

وفشل بنزيمة في إكمال التدريبات، ليخرج بإصابة عضلية، ويجري فحوصات طبية في إحدى عيادات الدوحة.

وأظهرت نتيجة الفحوصات وفقًا للصحيفة ذاتها أن اللاعب يعاني تمزق في عضلة الفخذ الأيسر، ما يعني أنه لن يلعب طوال كأس العالم.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - ردة فعل على الاستبعاد؟ سانشو يختفي من إنستجرام كأس العالم - إريك جارسيا: لدينا تركيبة مثالية من اللاعبين الصغار وأصحاب الخبرة كأس العالم – ريتشارليسون: هناك منتخبات جيدة في المونديال لكننا البرازيل كأس العالم - كاستاني: هازارد سيحتاج بعض الوقت للتحسن.. والجميع ينتظر عودته

بنزيمة البالغ من العمر 34 عامًا، كان يستعد للمشاركة في المونديال للمرة الثانية بعد 2014.

ويملك كريم 97 مباراة دولية، سجل خلالها 37 هدفًا.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.

كريم بنزيمة كأس العالم 2022 كأس العالم منتخب فرنسا
نرشح لكم
كأس العالم - بالدي: إنه حلم لا يصدق.. وهكذا علمت باستدعائي الأول منذ 1978.. بنزيمة يغيب عن كأس العالم كأس العالم - ليفاندوفسكي: أحلم بتسجيل هدفي الأول في كأس العالم كأس العالم - لاعب كوستاريكا: إسبانيا لم تعد بنفس قوتها منذ وقت طويل كأس العالم - ردة فعل على الاستبعاد؟ سانشو يختفي من إنستجرام كأس العالم - إريك جارسيا: لدينا تركيبة مثالية من اللاعبين الصغار وأصحاب الخبرة كأس العالم – ريتشارليسون: هناك منتخبات جيدة في المونديال لكننا البرازيل كأس العالم - كاستاني: هازارد سيحتاج بعض الوقت للتحسن.. والجميع ينتظر عودته
أخر الأخبار
كأس العالم - بالدي: إنه حلم لا يصدق.. وهكذا علمت باستدعائي 17 دقيقة | قطر 2022
الأول منذ 1978.. بنزيمة يغيب عن كأس العالم 28 دقيقة | قطر 2022
كرة سلة - رئيس الاتحاد: إيقاف البعض من جمهور الأهلي والزمالك.. وعقوبة على أحمد مرعي 28 دقيقة | كرة سلة
كأس العالم - ليفاندوفسكي: أحلم بتسجيل هدفي الأول في كأس العالم 30 دقيقة | قطر 2022
كوديت يعود إلى البرازيل من جديد من بوابة أتليتكو مينيرو 39 دقيقة | أمريكا
كأس العالم - لاعب كوستاريكا: إسبانيا لم تعد بنفس قوتها منذ وقت طويل 43 دقيقة | قطر 2022
لو باريزيان: فاجعة في فرنسا.. بنزيمة خارج كأس العالم 48 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - ردة فعل على الاستبعاد؟ سانشو يختفي من إنستجرام ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 عبد الله السعيد: الأهلي يفعل كل شيء لتدمير مستقبلي.. وقراري قتلهم 3 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (71)-(64) الزمالك.. الأحمر يحسم الدربي