لو باريزيان: فاجعة في فرنسا.. بنزيمة خارج كأس العالم

ضربة قاصمة هذه المرة في صفوف منتخب فرنسا قبل انطلاق كأس العالم، إذ ذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد سيغيب عن البطولة.

وفشل بنزيمة في إكمال التدريبات، ليخرج بإصابة عضلية، ويجري فحوصات طبية في إحدى عيادات الدوحة.

وأظهرت نتيجة الفحوصات وفقًا للصحيفة ذاتها أن اللاعب يعاني تمزق في عضلة الفخذ الأيسر، ما يعني أنه لن يلعب طوال كأس العالم.

بنزيمة البالغ من العمر 34 عامًا، كان يستعد للمشاركة في المونديال للمرة الثانية بعد 2014.

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Karim Benzema leaves the Aspetar clinic with France’s Head Doctor - looking fairly sombre. (🎥@Tanziloic) pic.twitter.com/EtF2IEtQ5b — Get French Football News (@GFFN) November 19, 2022

ويملك كريم 97 مباراة دولية، سجل خلالها 37 هدفًا.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.