كأس العالم - إريك جارسيا: لدينا تركيبة مثالية من اللاعبين الصغار وأصحاب الخبرة

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

إريك جارسيا - كرواتيا وإسبانيا - يورو 2020

يرى إريك جارسيا لاعب منتخب إسبانيا أن فريقه يمتلك تركيبة مثالية من اللاعبين من بين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب.

ويستعد منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم 2022.

وتبدأ البطولة غدا الأحد بمواجهة قطر أصحاب الأرض ضد الإكوادور في المباراة الافتتاحية.

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وقال جارسيا في تصريحات لصحيفة سبورت: "يجب أن نكون أنفسنا في كأس العالم ويمكننا منافسة أي فريق والفوز عليه الخطوة الأولى ستكون أمام كوستاريكا وننوي الذهاب بعيدا ولكن في البداية يجب أن نفكر في المباراة الأولى".

وواصل "بالنسبة لي لدينا تركيبة مثالية بين اللاعبين الصغار وأصحاب الخبرة وفي النهاية الصغار يتعلمون كل يوم من أصحاب الخبرة واعتقد أن تلك التركيبة نافعة في على جميع الأصعدة".

وواصل "ربما لا نملك ميسي أو نيمار ولكن لدينا لاعبين رائعين على المستوى الفردي مثل جافي وبيدري وبوسكيتس وأسينسيو ووجودهم سيساعدنا".

وتابع "جميعنا نعمل بجد في التدريبات للحصول على مكان أساسي والمنافسة كبيرة في كل المراكز وفي رأسي سأحاول تقديم أفضل مستوى في التدريبات والمباريات في حال قرر المدرب الاعتماد علي".

وأضاف "في مانشستر سيتي لم أكن أشارك بسبب عقدي ولكن لويس إنريكي كان يستدعيني للمنتخب والآن أيضا وبالنسبة لي هذه ميزة كبيرة أن استحوز على ثقته وأحاول أن أقدم المقابل لذلك من أجله ومن أجل الفريق".

ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجوار كل من كوستاريكا واليابان وألمانيا.

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في البطولة بمواجهة كوستاريكا في 23 نوفمبر الجاري.

إريك جارسيا إسبانيا كأس العالم 2022
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