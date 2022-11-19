كأس العالم – ريتشارليسون: هناك منتخبات جيدة في المونديال لكننا البرازيل

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

ريتشارليسون

شدد ريتشارليسون مهاجم البرازيل أن منتخب السامبا ذهب إلى قطر من أجل السعي نحو الفوز بكأس العالم.

ريتشارليسون

النادي : توتنام هوتسبر

البرازيل

وقال ريتشارليسون في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "سنفعل أنا وزملائي كل ما في وسعنا للفوز بلقب كأس العالم".

وأضاف "أفضل أن نعمل في صمت ونقوم بعملنا ونبذل قصارى جهدنا كل يوم".

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وأكمل "بالتأكيد البروفيسور تيتي سيعد الفريق جيدا لكأس العالم".

وأشار "أعتقد أن هناك الكثير من المنتخبات الجيدة في كأس العالم، لكننا البرازيل، لدينا الكثير من التاريخ ولم نغب أبدا عن كأس العالم".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد هناك منتخبات أخرى لديها فرصة للفوز بكأس العالم مثل فرنسا حامل اللقب وبلجيكا على سبيل المثال، والأرجنتين التي لديها تشكيلة جيدة وفازت ببطولة كوبا أمريكا".

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بجانب صربيا والكاميرون وسويسرا.

ويفتتح مبارياته في كأس العالم قطر 2022 بمواجهة صربيا يوم 24 نوفمبر الجاري.

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