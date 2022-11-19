كأس العالم - كاستاني: هازارد سيحتاج بعض الوقت للتحسن.. والجميع ينتظر عودته

شدد تيموتي كاستاني لاعب منتخب بلجيكا على ان الجميع ينتظر رؤية إدين هازارد بمستواه المعهود قبل عدة سنوات، مشيرا إلى أنه سيحتاج لبعض الوقت من أجل ذلك.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة بجانب منتخبات المغرب وكندا وكرواتيا.

وقال كاستاني في تصريحات صحفية: "كل الشعب البلجيكي يرغب في رؤية هازارد بمستواه المعهود قبل سنوات".

وأضاف "نرى خلال التدريبات أنه ما زال موجودا لكننا نعلم جيدا أن العودة بدون لعب عدد دقائق كبير ليس بالأمر السهل".

وتابع "إنه يحتاج لبعض الوقت وأعتقد أن الدقائق التي لعبها أمام مصر ستكون مفيدة له".

وأتم "سيحاول التحسن خلال البطولة، لن يحدث ذلك على الفور ولا من المباراة الأولى ولكن خطوة بخطوة يمكنه أن يتحسن".

ولم يشارك هازارد إلا في 229 دقيقة مع ريال مدريد طوال هذا الموسم، قبل أن يشارك لمدة 71 دقيقة أمام مصر وديا.

ويبدأ منتخب بلجيكا مبارياته في المجموعة يوم 23 نوفمبر أمام كندا على استاد أحمد بن علي.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.