كأس العالم - جالاجر: لم أتوقع الاستدعاء.. ومتأكد من تحسن إنجلترا

لم يتوقع كونور جالاجر لاعب تشيلسي أن يتم استدعاءه للتواجد في كأس العالم مع إنجلترا، مشيرا إلى أنه متأكد من قدرة منتخب الأسود الثلاثة على التحسن.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية بجانب منتخبات إيران وأمريكا وويلز.

وقال كونور جالاجر في تصريحات صحفية: "لم أكن أتوقع التواجد في كأس العالم ولكنني كنت أتمنى أن يكون هناك فرصة".

وأضاف "ظللت على أمل وعندما تلقيت الرسالة كنت فخورا للغاية، لم ألعب كرة قدم جيدة مع تشيلسي وكفريق لم نلعب بشكل جيد أيضا هذا الموسم".

وتابع "لدينا الكثير لتحسينه بالتأكيد وأنا متأكد من أننا سنقوم بذلك، ممتن للغاية ويشرفني أن المدرب أظهر ثقته بي".

واستطرد "رأيت ما يمكنني فعله عندما لعبت مع تشيلسي هذا الموسم وقبلها في الموسم الماضي مع كريستال بالاس".

ويبدأ منتخب إنجلترا مبارياته في البطولة بمواجهة إيران 21 نوفمبر على استاد خليفة الدولي.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.