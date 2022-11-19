كأس العالم - تايمز: جو ألين يغيب عن ويلز في مباراة أمريكا الافتتاحية

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

جو ألين‎

كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية عن اقتراب جو ألين لاعب منتخب ويلز عن فريقه في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب منتخب ويلز مع أمريكا في الجولة الأولى من كأس العالم 2022.

وتنطلق البطولة غدا الأحد بمباراة قطر أصحاب الأرض ضد الإكوادور.

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وفقا للصحيفة فإن ألين سيغيب بنسبة كبيرة عن مواجهة أمريكا بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

اللاعب لم يشارك في أي مباراة منذ يوم 17 سبتمبر الماضي بسبب الإصابة وأصبح قريبا من الغياب عن مباراة أمريكا لعدم الجاهزية.

وكان روب بيج مدرب ويلز قد اختار اللاعب على الرغم من عدم الجاهزية مششدا على أنه يجب أن يعتمد عليه.

صاحب الـ 32 عاما شارك في 72 مباراة دولية سابقة مع منتخب ويلز.

ويشارك منتخب ويلز في كأس العالم لأول مرة منذ نسخة 1958.

منتخب ويلز يتواجد في المجموعة الثانية مع إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المباريات على النحو التالي:

الإثنين 21 نوفمبر: ويلز × الولايات المتحدة الأمريكية - استاد أحمد بن علي

الجمعة 25 نوفمبر: ويلز × إيران - استاد أحمد بن علي

الثلاثاء 29 نوفمبر: ويلز × إنجلترا - استاد أحمد بن علي

لم يلعب منتخب ويلز مع الولايات المتحدة خارج الإطار الودي بطبيعة الحال، بواقع مباراتين انتصر الأمريكان في إحداهما وتعادلا في الثانية.

وستشهد المجموعة المواجهة الأولى على الإطلاق بين ويلز وإيران.

في الجولة الأخيرة يلتقي الويلزيون بالإنجليز، والتاريخ معروف، ولكن السؤال عن المستقبل.

إذا تصدر منتخب ويلز مجموعته سيلاقي وصيف المجموعة الأولى (قطر - هولندا - الإكوادور -السنغال)، وإذا فاز سيلاقي الفائز من متصدر الرابعة (فرنسا - أستراليا - الدنمارك - تونس) ووصيف الثالثة (الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا).

أما إذا تأهل ثانيا، فسيلاقي متصدر المجموعة الأولى في دور الـ 16، ثم يلاقي الفائز من وصيف المجموعة الرابعة ومتصدر الثالثة.

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