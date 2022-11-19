مانشيني يرشح الأرجنتين للفوز بـ كأس العالم 2022

السبت، 19 نوفمبر 2022 - 23:03

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

رشح روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا، الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب إيطاليا للقاء النمسا وديا في لقاء ودي غدا الأحد.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي: "هناك فرق قوية كثيرة، إذا اخترت منتخبا، سأرشح الأرجنتين، أبهرونا عندما لعبنا ضدهم".

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وأضاف عن منتخبه قائلا: "بعد الغياب عن كأس العالم أظهرنا رغبتنا مباشرة في القتال، الفوز بصدارة مجموعة دوري الأمم الأوروبية لم يكن سهلا على حساب ألمانيا وإنجلترا والمجر".

وواصل "للأسف سنواصل المعاناة حتى منتصف ديسمبر عندما تنتهي بطولة كأس العالم، في المرة المقبلة نريد أن نكون أكثر حسما".

وخسر منتخب إيطاليا فرصة التأهل لنهائيات كأس العالم بخسارة الملحق بشكل مفاجئ أمام مقدونيا الشمالية.

ثم خسر الأتزوري بطل أوروبا من الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية في بطولة "فينيليسيميا" في شهر يونيو الماضي.

ويبدأ كأس العالم في 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022 بمجموعة تضم السعودية وبولندا والمكسيك.

روبرتو مانشيني إيطاليا الأرجنتين
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